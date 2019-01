O chumbo pelo Parlamento britânico do acordo para o Brexit está a causar o pânico entre as empresas de vários países.

Brexit. Chumbo do acordo provoca pânico nas empresas

O chumbo pelo Parlamento britânico do acordo para o Brexit está a causar o pânico entre as empresas de vários países.

A indústria alemã manifestou preocupação com a possibilidade de um 'Brexit' "caótico" e o líder da maior federação de empregadores em França apelou às empresas francesas para se prepararem para o "pior cenário".

O presidente da federação da indústria alemã, Joachim Lang, afirmou que se aproxima perigosamente um Brexit caótico. O responsável avaliou em 175 mil milhões de euros o volume de trocas comerciais afetadas.

Do lado francês, o líder do Movimento das Empresas de França (Medef), Geoffroy de Bézieux, advertiu que, com um 'Brexit' sem acordo "não haveria transição, nem prazos, nem derrogação", acrescentando que "pessoas, bens, serviços e capital já não podiam circular livremente entre a Europa e o Reino Unido".

O Movimento das Empresas da França lembra que 300 mil franceses estão a trabalhar atualmente no Reino Unido e que 150 mil britânicos estão a viver na França.

Segundo esta organização patronal, 30 mil empresas francesas exportam para o Reino Unido, das quais mais de três mil estão localizadas em território britânico.