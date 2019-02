Presidente da Comissão Europeia apenas se mostrou disponível para uma "declaração política mais ambiciosa".

Brexit. Bruxelas não negoceia, mas May e Juncker voltam a reunir-se este mês

O Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, reiterou hoje a Theresa May a indisponibilidade europeia para renegociar o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE), mas mostrou-se disponível a tornar a declaração política da relação futura mais ambiciosa. No entanto, segundo refere o jornal The Guardian, Juncker e May vão reencontrar-se até ao final deste mês e, na próxima segunda-feira, o ministro para o Brexit, Stephen Barclay, vai reunir-se em Estrasburgo com Michel Barnier, responsável da União Europeia para o Brexit.



“O presidente [Jean-Claude] Juncker reiterou que os 27 não vão reabrir o acordo de saída, que representa um compromisso cuidadosamente equilibrado entre a União Europeia e o Reino Unido no qual ambos os lados fizeram concessões significativas para chegarem a um compromisso”, pode ler-se na declaração conjunta, assinada pelo Presidente da Comissão Europeia, e pela primeira-ministra britânica.

Aquela nota, publicada no final de uma discussão "robusta, mas construtiva" entre Jean-Claude Juncker e Theresa May em Bruxelas, dá conta que o Presidente do executivo comunitário mostrou disponibilidade para “acrescentar palavras” à declaração política da relação futura, tornando-a mais ambiciosa “em termos de conteúdo e celeridade”.

Ainda hoje, May terá um encontro com Donald Tusk, líder do Conselho Europeu, depois de já ter conversado com Antonio Tajani, Presidente do Parlamento Europeu.

May reuniu-se com Antonio Tajani, Presidente do Parlamento Europeu. Foto: AFP

Lusa



