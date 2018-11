Xavier Bettel respira de "alívio" com o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia.

Brexit. Bettel garante que acordo mantém direitos dos dois mil luxemburgueses no Reino Unido

O primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, garantiu que o acordo conseguido entre a União Europeia e o Reino Unido mantém os direitos dos dois mil luxemburgueses que vivem no Reino Unido.

O sentimento expressado pelo primeiro-ministro indigitado prende-se com o facto de considerar que o acordo do 'Brexit' "garante os direitos dos milhões de europeus no Reino Unido, dos quais os dois mil luxemburgueses a viver atualmente na Grã-Bretanha" (Inglaterra, Escócia e País de Gales).

Após a validação do acordo pelos chefes de Estado e de Governo dos 27, no domingo, em Bruxelas, Xavier Bettel lamentou, no entanto, a saída do Reino Unido do bloco comunitário, defendendo que "não é uma vitória, nem para a Europa, nem para o Reino Unido".

Na reação, Bettel diz ainda que o "Luxemburgo perde um aliado em Bruxelas", mas declara-se esperançoso na "manutenção das relações bilaterais estreitas com o Reino Unido".

