O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, afirmou que no caso de não haver acordo sobre o Brexit, os aviões britânicos poderão ficar impedidos de aterrar na União Europeia (UE).

Brexit. Aviões britânicos podem ser impedidos de aterrar na UE

As declarações foram feitas durante uma sessão pública em Freiburg, na Alemanha. Durante a sessão, Juncker criticou o facto de a campanha feita no Reino Unido antes do referendo que viria a determinar o Brexit não ter sido informativa. “Se tudo correr mal, já não haverá aviões briânicos que possam aterrar no continente”, afirmou. “As pessoas não sabiam disso e talvez lhes devessem ter explicado isso previamente”, acrescentou.

O acordo entre Reino Unido e União Europeia parece assim ainda distante a cerca de seis meses da data prevista para a concretização do Brexit: 29 de março de 2019.

As declarações do líder da Comissão Europeia surgem depois de a primeira-ministra britânica, Theresa May, ter anunciado uma nova política de imigração, com limites à entrada de estrangeiros no Reino Unido.