Brexit alavanca lucros das seguradoras luxemburguesas

O setor dos seguros no Luxemburgo vai de vento em popa, em parte graças às consequências da saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit).

Com lucros de 46,18%, todos os ramos das seguradoras beneficiaram de uma conjuntura favorável, no primeiro trimestre de 2019, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Com 186,74 mil milhões de euros, as reservas técnicas do segmento dos seguros de vida cresceram 7,99%, no primeiro trimestre de 2019, em comparação com igual período de 2018.

A saúde financeira do setor no Luxemburgo é justificada em parte pelo Brexit já que 20% do crescimento é justificado pela deslocalização de seguradoras do Reino Unido para o Grão-Ducado.

O aumento dos outros 80% é explicado, sobretudo, pelo contexto bolsista favorável.