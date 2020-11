A central sindical OGBL continua preocupada com a venda da Delphi de Bascharage à BorgWarner.

BorgWarner. OGBL quer garantias de continuidade no Luxemburgo

Susy MARTINS A central sindical OGBL continua preocupada com a venda da Delphi de Bascharage à BorgWarner.

O grupo norte-americano de equipamento automóvel BorgWarner finalizou a compra da Delphi Technologies, sediada em Bascharage, no início do mês de outubro. Uma aquisição que tinha sido anunciada já no início deste ano.

Após três planos de manutenção no emprego, cinco planos sociais e uma redução importante do número de trabalhadores nos últimos anos, os representantes dos trabalhadores reuniram-se a 27 de outubro com o ministro da Economia, Franz Fayot, para manifestar as suas preocupações, mas também as suas reivindicações, que passam pela continuidade das atividades da BorgWarner, no Luxemburgo.

A central sindical quer perspetivas claras e honestas para os trabalhadores da Delphi Technologies e um plano para o futuro, com uma estratégia de investimento e de desenvolvimento a longo prazo. A OGBL exige ainda garantias em matéria de emprego e de recrutamento, mantendo os direitos sociais adquiridos inscritos na Convenção Coletiva de Trabalho.

Segundo a OGBL, o ministro da Economia disse compreender a incerteza à qual os trabalhadores da empresa estão confrontados e garantiu que o Governo iria apoiar, na medida do possível, a manutenção e o desenvolvimento das atividades da empresa no Grão-Ducado.

Nesse contexto, Franz Fayot mostrou-se ainda disponível para reunir com os novos dirigentes locais da empresa e até não descarta uma deslocação aos Estados Unidos da América (EUA), quando a situação sanitária o permitir, para se reunir com a direção da BorgWarner.

A BorgWarner situada em Bascharage emprega atualmente cerca de 400 trabalhadores no Luxemburgo, no domínio da investigação e do desenvolvimento.



