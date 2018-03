A Bolsa do Luxemburgo encerrou esta quarta-feira a sessão em alta, a ganhar ligeiros 0,48%, em contraciclo com as descidas da maioria das bolsas europeias.

Bolsa do Luxemburgo sobe 0,48%

A Bolsa do Luxemburgo encerrou esta quarta-feira a sessão em alta, a ganhar ligeiros 0,48%, em contraciclo com as descidas da maioria das bolsas europeias.

O LuxX Index trepou hoje 0,48%, para os 1.586,6881, graças ao desempenho da Société Européenne des Satellites (SES), que valorizou 1,91%, e à gigante do aço Arcelor Mittal, que subiu 0,32%.

Na Europa, Milão caiu 1,05%, Paris recuou 0,18%, Londres 0,09% e Madrid registou uma ligeira variação negativa de 0,03%, mas Frankfurt encerrou com uma subida de 0,14% no dia em que Angela Merkel tomou posse para um quarto mandato como chanceler da Alemanha.

Em Lisboa, o principal índice da bolsa, o PSI20, encerrou a sessão de hoje com uma queda de 0,10% para 5.420,00 pontos.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, sete recuaram, nove subiram e duas ficaram inalteradas. A Sonae Capital caiu 1,79% e o BCP perdeu 1,68%.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.