A Bolsa do Luxemburgo começou a semana em queda, a perder ligeiros 0,51%, seguindo a tendência negativas das principais praças financeiras da Europa.

Bolsa do Luxemburgo: Praça financeira cai 0,51%

A Bolsa do Luxemburgo começou a semana em queda, a perder ligeiros 0,51%, seguindo a tendência negativas das principais praças financeiras da Europa.

A Bolsa do Luxemburgo começou a semana em queda, a perder ligeiros 0,51%, seguindo a tendência negativas das principais praças financeiras da Europa.

O índice luxemburguês – LuxX Index – escorregou 0,51%, para os 1.650,4617 pontos, com destaque pela negativa para a ReinetInvest, que recuou 4,49%. A evitar perdas maiores, a gigante do aço, Arcelor Mittal, subiu 1,17%.

Na Europa, as principais bolsas fecharam no vermelho. O dia foi de fraca liquidez, uma vez que as bolsas norte-americanas estiveram encerradas devido a feriado, dia em que se assinala o aniversário do primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington.

Madrid caiu 0,29%, Paris 0,48%, Frankfurt 0,53%, Londres 0,64% e Milão 1%.

Em Lisboa, o PSI20 encerrou com uma forte queda, a deslizar 1,3%, muito por causa do BCP que afundou 3,6%. Os CTT também não ajudaram e tombaram 2,5%, tal como a EDP, que desceu 1,3%.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.