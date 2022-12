O nosso poder enquanto consumidoras pode ser enorme. E se decidirmos só comprar produtos e serviços de empresas que têm paridade de mulheres e homens na liderança?

O poder das mulheres

Boicotar produtos de empresas que não têm mulheres na liderança

Madalena QUEIRÓS O nosso poder enquanto consumidoras pode ser enorme. E se decidirmos só comprar produtos e serviços de empresas que têm paridade de mulheres e homens na liderança?

Sabe-se que são as mulheres que tomam a maioria das decisões de consumo. E se decidirmos boicotar os produtos e serviços de empresas que não têm mulheres na liderança? Já imaginaram o efeito que essa decisão teria?



A ideia nasceu depois de ter participar durante três semanas, no Programa Mulheres e Empreendedorismo do International Visitor Leadership Program (IVLP) financiado pelo departamento de Estado norte-americano, que mudou a minha vida. Durante três semanas percorri os Estados Unidos, costa a costa, para conhecer os projetos desenvolvidos por mulheres empreendedoras. Estávamos em 2013 e tive ainda a oportunidade de participar na Conferência Mundial da ONU, onde conheci muitas líderes políticas e programas para empoderar as mulheres.

No final fui desafiada a lançar um projeto. E assim nasceu o More Women on Board Day, que previa que no dia 8 de março, dia da mulher, só se comprassem produtos e serviços de empresas que tivessem pelo menos uma mulher na liderança, o que significava pelo menos um dos lugares do Conselho de Administração fosse ocupado por uma executiva.

O projeto incluiu ainda atribuir um prémio à empresa que mais tivesse desenvolvido boas práticas na igualdade de género. Em 2016 o prémio MoreWomanOnBoard foi para a L’Óreal Portugal porque tinha atingido a paridade de género no conselho de administração, composto por 4 homens e 4 mulheres: Inês Caldeira, então Ceo da L’Óreal Portugal recebeu o galardão. Proponho recuperar este projeto e convidar todos os que queiram participar a juntar-se a mim. Para isso basta procurar no Facebook a página Morewomen Onboardday.

Até porque a igualdade entre homens e mulheres é ainda um horizonte longínquo. Ao ritmo atual dos progressos, serão precisos 286 anos para acabar com as leis discriminatórias e combater as lacunas existentes na proteção jurídica de mulheres e raparigas, prevê a ONU.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.