A administração do banco equaciona manter vários serviços à distância. À excepção do atendimento ao público e dos centros de atendimento telefónico, todos os setores estão a ser repensados.

BNP Paribas pondera manter teletrabalho mesmo depois da pandemia

De muito distante, a regra desde o confinamento, o regime de teletrabalho deverá manter-se na rotina de muitos dos trabalhadores do BGL BNP Paribas. Em entrevista ao Paperjam, a diretora dos Recursos Humanos do banco, Fabienne Dasnoy, admite que, "depois da crise", a ideia é manter vários trabalhadores à distância "de uma forma mais estruturada".

Assim, "em vias de definir o enquadramento", todos os setores do instituição financeira estão a ser repensados.

"A priori, a regra é simples: o que não é proibido pelas próximas diretivas da nossa autoridade de supervisão (a CSSF) e o que não coloca a empresa em risco de ser reclassificada como estabelecimento permanente no estrangeiro, será passível de teletrabalho", esclarece a responsável pelos RH. Por outras palavras, à excepção do atendimento ao público e dos trabalhadores dos centros de atendimento telefónico, os restantes setores do banco podem ver a sua rotina alterada no pós pandemia.

Ideia antiga

De resto, com vários trabalhadores fronteiriços, o banco já estava a equacionar alargar o teletrabalho em nome da produtividade.

"Antes da crise sanitária, podia-se trabalhar remotamente no BGL a partir de locais descentralizados. Em particular, tínhamos fornecido aos nossos empregados um local próximo da fronteira francesa para limitar o seu tempo de viagem de carro um dia por semana. O trabalho fora do local no BGL não foi praticado. Contudo, o teletrabalho estava a ser considerado, com um horizonte de implantação de 2021. E depois, chegou a pandemia", resume Fabienne Dasnoy.

Mil continuam à distância

Antes das férias de verão, nomeadamente em julho, apenas um em cada cinco trabalhadores do BGL BNP Paribas não tinha regressado ao escritório. Segundo a diretora de Recursos Humanos, até à data, 87% dos trabalhadores têm equipamento suficiente para realizar todas as tarefas que lhes são exigidas em horário laboral.

"Em menos de um mês, 1.000 acessos e postos de teletrabalho foram implantados para atingir 1.750 soluções de acesso remoto seguro até ao final de julho", relata.

Dos cerca de 2.300 trabalhadores, mil continuam a trabalhar à distância. Prevê-se que o número comece a cair com o aguardado regresso aos escritórios de forma alternada, marcado para setembro. Enquanto uns trabalham a partir do escritório, outros executam as suas tarefas em casa.

