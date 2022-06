As discussões centraram-se no plano de ação do transporte marítimo verde do Luxemburgo, que será desenvolvido nos próximos meses.

Oceanos

'Blue Talk'. Portugal e Luxemburgo juntos em reunião sobre economia marítima

Henrique DE BURGO As discussões centraram-se no plano de ação do transporte marítimo verde do Luxemburgo, que será desenvolvido nos próximos meses.

A embaixada de Portugal no Luxemburgo e o cluster marítimo do Luxemburgo organizaram esta quinta-feira um encontro conhecido como "Blue Talk", sobre a economia marítima.

O evento juntou especialistas de Portugal e do Luxemburgo, no instituto Camões, ainda antes da Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, que decorre em Lisboa de 27 de junho a 1 de julho de 2022.

O Ministério da Economia refere numa nota de imprensa que este encontro teve três objetivos principais. O primeiro foi apresentar os objetivos da Conferência dos Oceanos, ou seja, "conservar e usar de forma sustentável os oceanos, os mares e os recursos marinhos".

Outro objetivo foi envolver o Luxemburgo no Fórum de Investimento da Economia Azul Sustentável e, por fim, fazer ainda um balanço das iniciativas e projetos luxemburgueses a desenvolver neste quadro.

As discussões centraram-se no plano de ação do transporte marítimo verde do Luxemburgo, que será desenvolvido nos próximos meses.



