Bill Gates volta a ser o homem mais rico do mundo com 110 biliões de dólares

Paula SANTOS FERREIRA Por causa do seu divórcio, o CEO da Amazon pagou 36 biliões à sua ex-mulher e teve de devolver o pódio ao fundador da Microsoft.

Bill Gates voltou a ser o homem mais rico do mundo, destronando Jeff Bezos, o CEO da Amazon, que desde há dois anos lhe tinha “roubado” esta liderança, no ranking dos bilionários da Bloomberg.

Com uma fortuna acumulada de 110 biliões de dólares (99, 27 biliões de euros) Bill Gates, o co-fundador da Microsoft voltou a ser o dono da maior fortuna do mundo.

A reviravolta neste pódio aconteceu graças ao último negócio de Gates, com o Departamento de Defesa dos EUA.

A 25 de outubro, a Microsoft celebrou com o Pentágono um contrato de prestação de serviços ao nível da Cloud no valor de 10 biliões de dólares (9,03 biliões de euros). Um super negócio que fez com que as ações da empresa subissem 4%, o que fez aumentar a fortuna de Gates para 110 biliões.

Ao mesmo tempo, e depois de uma maré de azar a Microsoft reergueu-se e conseguiu só este ano valer mais 48%.

Photo: AFP

Divórcio mais caro da história

Por seu turno, é a vez do CEO da Amazon não estar no seu melhor momento. No início do ano a sua riqueza era de 150 biliões de dólares (135,38 biliões de euros).

Além das ações da sua empresa caírem 2%, Jeff Bezos viu a sua fortuna ser “delapidada” com o divórcio com a sua mulher, a escritora MacKenzie Bezos (foto do ex-casal em cima). Aliás como escreveu o Financial Times este foi provavelmente o divórcio mais caro da História e que terá ficado concluído este verão.

Com a separação oficial MacKenzie ficou com 4% das ações da Amazon, no valor de 36 biliões de dólares (32,49 biliões de euros), tornando-a a quarta mulher mais rica do mundo. Só que MacKenzie decidiu doar metade do dinheiro a instituições de caridade.

Ora com a queda das ações e os biliões que teve de dar à sua mulher, na separação, a fortuna de Jeff Bezos diminui para 108,7 biliões de dólares (98,10 biliões de euros).

Photo: AFP

Bill Gates em alta

No final da semana passada, a Bolsa de Nova Iorque fechou com as ações da Microsoft em alta e as da Amazon, em baixa.

E foi assim que Bezos deixou de ser o homem mais rico do mundo, passando a ser o segundo mais rico. Dois anos depois, o primeiro lugar foi devolvido a Bill Gates.

Curiosamente, também Bill Gates perdeu o primeiro lugar por causa da sua mulher, Melinda Gates.

Foto: AFP

O magnata da Microsoft viu a sua fortuna diminuir depois de doar 35 biliões de dólares à fundação filantrópica que tem com a sua mulher Melinda Gates, desde 1994 (foto do casal em cima).

Esta doação mais a perda acumulada de dinheiro nas ações da empresa de e-commerce levaram Bill Gates a cair para segundo lugar no ranking dos bilionários da Bloomberg.

