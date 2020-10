Há mais de dois mil bilionários no mundo, mais 31 que em 2017.

Bilionários nunca foram tão ricos

Apesar da crise económica provocada pela covid-19, a fortuna dos bilionários está a atingir níveis nunca antes vistos. Tudo por causa da forte recuperação dos mercados financeiros que tem beneficiado os gigantes da tecnologia e da saúde. No final de Julho, a riqueza acumulada dos bilionários era de cerca de 8,676 mil milhões de euros, segundo o estudo do banco suíço de gestão de património UBS feito em parceria com a consultora PWC

Este estudo que faz um levantamento anual da riqueza dos super-ricos, revela quie há 2.189 bilionários, mais 31 do que em 2017.

Durante as quedas da bolsas em Março, alguns dos super-ricos entraram no círculo dos bilionários, antes do início de uma forte recuperação da tecnologia e dos valores da saúde.

"As fortunas estão a polarizar-se", observaram os autores do estudo. "A tempestade Covid-19 acelerou a divergência" entre a tecnologia, a saúde e os empresários industriais que já têm vindo a ganhar cada vez mais dinheiro, nos últimos anos e outros bilionários, "do lado errado das tendências económicas, tecnológicas, sociais e ambientais" que, em vez disso, estão a ver a sua fortuna diminuir.

Em apenas algumas semanas, a fortuna dos bilionários caiu 6,6% em Fevereiro e Março, antes de recuperar 27,5% entre Abril e o final de Julho, particularmente a favor dos gigantes da tecnologia.

Entre 2018 e Julho de 2020, a fortuna dos bilionários no sector tecnológico aumentou 42,5%, com um total acumulado estimado em 1,5 triliões de euros.

Os do sector da saúde, por outro lado, registaram um aumento de 50,3% com uma fortuna acumulada estimada em 559.6 mil milhões de euros.

Em comparação, a riqueza líquida de bilionários em sectores como o entretenimento, serviços financeiros ou imobiliários cresceu apenas 10% ou menos.



