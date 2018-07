As chamadas 'big four' – as consultoras PricewaterhouseCoopers, KPMG, E&Y e a Deloitte – têm contratos de milhões de euros com a Comissão Europeia, para serviços de aconselhamento sobre política fiscal. A questão está a levantar problemas de conflitos de interesse, tendo em conta que aquelas consutoras têm estado envolvidas em vários escândalos sobre evasão fiscal.

'Big four' têm contratos de milhões de euros com a Comissão Europeia

A notícia é avançada pelo Financial Times, que adianta que em 2016, receberam cerca de oito milhões de euros da Direção-Geral de Impostos da Comissão Europeia e, em janeiro deste ano, receberam mais 10,5 milhões de euros.

As consultoras têm sido alvo de críticas pelo papel de intermediárias entre vários Estados-membros e multinacionais para fazerem acordos fiscais que lhes permitem pagar montantes de imposto muito baixos.

Exemplo disso foi o processo Luxleaks, que envolveu particularmente os acordos fiscais feitos entre grandes empresas e o Estado luxemburguês através da PricewaterhouseCoopers. Os acordos foram feitos quando o atual presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, era primeiro-ministro do Grão-Ducado.

Alguns destes acordos estão a ser investigados precisamente por Bruxelas e os acordos com empresas como a Amazon e a Engie já foram considerados ilegais, com as multinacionais a serem obrigadas a devolver o dinheiro ao Estado luxemburguês.