Biden vs. Luxemburgo, round 1

Hugo GUEDES PINTO O maior problema actual da União Europeia é a sua desigualdade social.

São os próprios europeus quem o diz, de acordo com o Eurobarómetro (27000 entrevistas por toda a UE). E eles sentem que combater as disparidades crescentes é uma tarefa para os Estados europeus. Aliás é mesmo essa A tarefa – já que a missão primordial de qualquer Estado é promover a equidade, a igualdade de oportunidades e a correcção de desequilíbrios e injustiças inerentes ao sistema capitalista e à sua lei do mais forte. Como se consegue isso? Cobrando impostos de acordo com os rendimentos e possibilidades de cada um, e redistribuindo essa parte da riqueza criada de acordo com as necessidades de cada um. Se esta utopia lhe soa a piada (amarga) é porque na realidade a máquina estatal serve, demasiadas vezes, como esquema legal para o contrário: tirar a muitos e dar a uns poucos.

Não há justiça fiscal dentro de cada país. O caso português é esclarecedor – baixos salários (e consumos), mas crivados de altos impostos, com esse dinheiro de todos os cidadãos a ser usado quase exclusivamente em benefício de uns poucos habitantes da capital, e sobretudo das empresas arruinadas dos amigos da corte – BES, TAP, Promovalor...

Mas sobretudo, não há justiça fiscal entre os diferentes países europeus quando alguns tentam sistematicamente trapacear os vizinhos e atrair as sedes fiscais das grandes empresas com a promessa de evadir, perdão, de "optimizar" as contribuições devidas sobre os lucros auferidos. As perdas totais são colossais – e portanto não há fundos públicos para fazer progredir a saúde, as escolas, as infra-estruturas, ou muito menos em ajudas económicas directas à população. E os Estados batoteiros têm nomes: Luxemburgo, Países Baixos, Irlanda, Bélgica. Uma minoria que, aproveitando-se das paralisantes regras que exigem unanimidade para se fazer o que quer que seja, bloqueia sistematicamente qualquer progresso a nível europeu.

Para contornar a sua ausência de qualquer poder fiscal, a Comissão Europeia enveredou por uma estratégia alternativa, atacando como "ajudas ilegais à concorrência" a evasão fiscal das grandes empresas e exigindo que estas pagassem retroactivamente os impostos devidos aos cofres públicos. Claro que os políticos luxemburgueses, irlandeses e holandeses imediatamente foram para tribunal reclamar que não queriam receber esses milhões – defendendo encarniçadamente os interesses das multinacionais e atirando para a fogueira, sem qualquer pudor, os cidadãos que os elegeram a nível nacional.

Se um qualquer Luxemburgo, imbuído de compaixão pela pobre empresa, cobrar 0,3% de imposto à Amazon, o país de origem recebe a diferença para 21%.

Dois desses processos luxemburgueses acabam de ser (contraditoriamente) decididos: a Engie terá de devolver 120 milhões de impostos não pagos, mas a Amazon escapa a ter de devolver 250 milhões, como antes a Apple também tinha escapado. Resultados decepcionantes que demonstram que estas regras de concorrência não são a solução correcta para este problema.

Entram em cena os EUA, mais uma vez a marcar o ritmo e expor a inacção europeia; Biden acaba de propor uma taxação mínima global de 21% para as multinacionais. A ideia é simples: por exemplo se um qualquer Luxemburgo, imbuído de compaixão pela pobre empresa, quiser continuar a cobrar 0,3% de imposto sobre os irrisórios lucros da Amazon, o país de origem desta poderá então receber a diferença (20,7%).

Esta taxa global vai ser negociada em Julho pelos ministros das Finanças do G20, e ali será tempo dos líderes europeus se apresentarem, arrojados e ambiciosos, na linha da frente da luta pela justiça fiscal e contra a desigualdade endémica. E muito cuidado: os votantes, cada vez mais fartos de traidores, vão estar atentos.

