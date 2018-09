O mercado de transferências no mundo financeiro continua a mexer no Grão-Ducado. Desta vez, foi o BGL BNP Paribas que concluiu a aquisição do holandês ABN Amro Bank.

BGL conclui compra do Amro Bank

O negócio tinha sido anunciado em fevereiro com a assinatura de um acordo que previa a compra das ações emitidas pelo Amro Bank e pela sua filial, a ABN Amro Life S.A.. Neste âmbito, o banco holandês passa a fazer parte do BGL e a companhia de seguros foi adquirida pela Cardif Lux Vie (que faz parte do universo BGL BNP Paribas). A operação já foi aprovada pelas autoridades de regulação.

Com o negócio concluído, o BGL vai engrossar o seu caderno de ativos: vai ter mais 5,6 mil milhões de euros de ativos para gerir.