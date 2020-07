Bettel regressa de Bruxelas com 100 milhões de euros

UE/Cimeira. Portugal arrecada 45 mil ME em subsídios e destina 300 ME ao Algarve

Portugal vai arrecadar, com o orçamento da União Europeia (UE) a longo prazo e o Fundo de Recuperação, 45 mil milhões de euros em subsídios, destinando 300 milhões à região do Algarve, devido à quebra no turismo.