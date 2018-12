O primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, falou com jornalistas britânicos antes de da cimeira da União Europeia (UE) que decorreu ontem. “O Brexit é uma escolha vossa, não minha”, disse Bettel aos jornalistas, acrescentando que prefere um segundo referendo a um não acordo.

Bettel: “O Brexit é uma escolha vossa, não minha”

O governante assegurou que não há mais espaço para uma renegociação do acordo conseguido entre o reino uniudo e a União Europeia (UE). “Sou houver tópicos, sobre os quais possamos dar mais explicações ou clarificar, então concordo inteiramente, mas não podemos renegociar”, disse.

Quando questionado sobre se estava preparado para um não-acordo, Bettel respondeu: “O Brexit foi uma escolha vossa, não minha”. O primeiro-ministro afastou-se então dos jornalistas em direção à reunião, mas voltou atrás para reafirmar: “O Brexit foi uma escolha do Reino Unido, não nossa”.



O chefe de Executivo disse ainda que é preciso estar preparado “para tudo”, inluindo um não-acordo, mas disse esperar ser possível chegar a acordo.



Bettel afastou-se de novo dos jornalistas, mas estes lançaram uma última questão sobre se gostaria que o Reino Unido ficasse na UE. Xavier Bettel voltou novamente atrás e apontou para o 'pin' preso no seu casaco com as bandeiras da UE e do Reino Unido. “Olhe para o que estou a usar, eu ainda acredito numa relação” entre as duas partes, acrescentando que “prefere um segundo referendo a um não-acordo”.