Bettel: "Governo não vai deixar ninguém à chuva"

Diana ALVES Primeiro-ministro reagiu às previsões do Statec que antecipa uma nova indexação dos salários ainda este ano.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, garantiu na quarta-feira que, juntamente com os parceiros sociais, vão ser encontradas "soluções comuns para aliviar cidadãos e empresas", face à escalada dos preços.

"O Governo não vai deixar ninguém à chuva", escreveu o líder do Executivo numa publicação na sua conta da rede social Twitter, horas depois de o Statec ter divulgado as suas previsões económicas, que apontam para que a próxima tranche da indexação salarial seja acionada ainda este ano.

O líder do Executivo frisou também que "o diálogo social é e continua a ser uma importante ferramenta em tempos de crise", e parte integrante da "história de sucesso do país".

No Twitter, Bettel assegurou ainda que o Governo está a seguir de perto a evolução dos preços da energia e a lei dos preços, adiantando que o Executivo pediu ao Statec para atualizar os seus cálculos no início de setembro.

Com base nesses cálculos, Bettel vai convocar uma nova reunião tripartida, com os parceiros sociais.

Segundo as previsões do Instituto Nacional de Estatística (Statec), divulgadas esta quarta-feira, a inflação deverá atingir os 6,6% este ano e os 5,3% em 2023, caso a guerra na Ucrânia perdure. O gabinete de estatísticas prevê, assim, que a próxima tranche do 'index' ocorra no quarto trimestre do ano.



