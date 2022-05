Bettel quis ainda sublinhar que "não é por causa das sanções que uma crise se está a aproximar, é por causa da guerra. É por causa desta agressão do lado russo que a situação é a que é hoje, [e é por causa da guerra] que é provável que surja uma crise alimentar", afirmou.

Embargo ao petróleo russo

Bettel: "Corremos o risco de a inflação não poder ser travada. É uma realidade"

Redação Bettel quis ainda sublinhar que "não é por causa das sanções que uma crise se está a aproximar, é por causa da guerra. É por causa desta agressão do lado russo que a situação é a que é hoje, [e é por causa da guerra] que é provável que surja uma crise alimentar", afirmou.

Decidido o sexto pacote de sanções à Rússia - com o embargo ao petróleo como o ponto mais importante da decisão - em Bruxelas discutiu-se a forma de reduzir a dependência da energia russa. Xavier Bettel recordou que reduzir a dependência dos combustíveis fósseis era já um objetivo da União Europeia antes da guerra.

"É preciso diversificar os recursos energéticos primeiro. Não podemos confiar numa única solução e também o precisamos de fazer para reduzir os preços a longo prazo e ter alternativas se uma cadeia de abastecimento for de repente quebrada. Corremos o risco, e não o devemos esconder, a curto e a médio prazo, de a inflação não poder ser travada. É uma realidade", disse o primeiro-ministro do Luxemburgo, após a reunião do Conselho Europeu.

Luxemburgo poderá ser afetado por falhas na cadeia de abastecimento O Luxemburgo não precisa de se preocupar com o fornecimento de gás, mas poderá ser afetado por falhas na cadeia de abastecimento.

Segundo a RTL, Bettel usou o próprio exemplo dado pela presidente da Comissão Europeia: "Von der Leyen, por exemplo, explicou-nos que se todos baixassem dois graus a temperatura em suas casas, isso teria um impacto considerável no consumo".

Sobre o fantasma da escassez de alimentos, Xavier Bettel disse que a UE está a pensar em soluções para retirar os cereais da Ucrânia de maneira segura, apesar de não confiar que Moscovo vá dar as garantias necessárias para que tal aconteça.

"Neste momento, há uma história a circular no mundo de que basicamente uma crise ou uma escassez de alimentos irá acontecer por causa das sanções. Isso não é verdade, não é por causa das sanções que uma crise se está a aproximar, é por causa da guerra. É por causa desta agressão do lado russo que a situação é a que é hoje, [e é por causa da guerra] que é provável que surja uma crise alimentar".

O novo pânico? O mundo a enfrentar uma fome bíblica O bloqueio russo à saída de cereais da Ucrânia pode provocar uma fome à escala mundial, sobretudo em África. A UE, os EUA e as Nações Unidas pedem à Rússia para permitir corredores de transporte para outros portos europeus. “Entrámos na era da diplomacia alimentar”, disse o chefe das Relações Externas da UE.

Na próxima Cimeira Europeia, em junho, os Chefes de Estado e de Governo vão debater a situação dos países que querem ser membros da UE e as propostas do Presidente francês Emmanuel Macron para uma União com diferentes níveis de integração.

