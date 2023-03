Mas a empresa continua a ter projetos para o Luxemburgo.

Bettel. “Bissen já não é prioridade para a Google"

Em missão económica nos Estados-Unidos, o primeiro-ministro Xavier Bettel foi recebido pela empresa Google. Embora a empresa continue a ter projetos para o Luxemburgo, a criação de um centro de dados em Bissen parece já não ser uma prioridade. A situação geopolítica e as questões energéticas são as razões apontadas para esta decisão.



Bettel sublinhou que “Bissen continua a constar na agenda da Google, mas não nas prioridades”.

A multinacional Google comprou 16 terrenos a diferentes proprietários privados, na comuna de Bissen, com quase 34 hectares, para construir um novo centro de dados no Grão-Ducado.

No entanto, a lentidão administrativa e as ações de algumas organizações contra o processo de estabelecimento da Google no país fez com que a empresa colocasse um travão no projeto e decretasse que o estabelecimento de um centro de dados em Bissen já não é prioridade.



