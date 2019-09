Esta é mais uma medida que Berlim tem implementado para travar o aumento do preço dos imóveis.

Berlim compra seis mil apartamentos para garantir rendas acessíveis

Esta é mais uma medida que Berlim tem implementado para travar o aumento do preço dos imóveis.

Uma imobiliária detida pelo Governo de Berlim comprou seis mil apartamentos por 920 milhões de euros. A operação tem como objetivo garantir arrendamento acessível.

As casas foram compradas à ADO Properties, naquela que é a maior aquisição de sempre feita pela cidade. Os apartamentos situam-se, sobretudo, nos bairros periféricos de Spandau e Reinickendorf.

Esta é mais uma medida que Berlim tem implementado para travar o aumento do preço dos imóveis. Em junho deste ano, Berlim tornou-se o primeiro Estado federado da Alemanha a aprovar legalmente, com efeitos retroativos, o congelamento do preço das rendas durante cinco anos, com o objetivo de parar a especulação no mercado da habitação.



Governo regional de Berlim congela rendas por cinco anos A medida tem efeitos retroativos para impedir que proprietários aumentem as rendas antes da aplicação da lei.