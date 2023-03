O Parlamento aprovou esta quarta-feira um subsídio temporário para os consumidores da rede de aquecimento urbano no Grão-Ducado.

Beneficia do aquecimento urbano? Pode poupar até 2.400 euros por ano

As famílias integradas na rede de aquecimento urbano vão poder poupar no custo anual para manterem as suas casas aquecidas.

A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira, o projeto de lei 8111 que introduz um subsídio temporário de preço para o fornecimento deste aquecimento urbano.

A medida visa "ajudar as famílias na sequência da subida excecional dos preços da energia devido à conjuntura internacional", explica o ministério da Energia em comunicado.

Assim, o Governo adotou "uma medida de contribuição estatal para limitar, retroativamente, o aumento do preço do fornecimento de calor aos clientes residenciais, ligados a uma rede de aquecimento urbano, em aproximadamente mais 15% em relação ao nível médio de preços de setembro de 2022. Esta medida é aplicável de 1 de outubro de 2022 a 31 de dezembro de 2023".

Quanto se poupa?

O Ministério da Energia fez as contas e indica a poupança que será feita aos consumidores da rede de aquecimento urbano.

Num apartamento típico com consumo anual de 10.000 kWh a poupança com esta contribuição do Estado é de 960 euros.

Em vez dos 2.600 euros que a família devia pagar, incluindo impostos, com o gasto anual com este apoio vai ser de 1.640 euros.

Numa casa típica unifamiliar com consumo anual de 25.000 kWh, a nova contribuição do Estado permite uma poupança anual de 2.400 euros.

Assim, em vez dos 6.500 euros anuais, o agregado irá pagar 4.100 euros ao final do ano, com o novo subsídio temporário.

Todas as informações sobre este novo apoio estatal e como os agregados familiares podem aderir à rede de aquecimento urbano podem ser encontradas no site da tutela da Energia.



