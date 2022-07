Saiba até quando vigora este crédito.

Crédito fiscal de energia

Beneficiários do REVIS também vão receber mais 84 euros nos próximos meses

O chamado crédito fiscal de energia (crédit d’impôt énergie (CIE), em francês), que virá compensar o adiamento da indexação dos salários, começa a cair na conta dos trabalhadores e reformados já no final do mês. E os beneficiários do rendimento de inclusão social (REVIS) e do rendimento para pessoas com deficiência grave (RPGH) também têm direito ao apoio.

Neste caso, trata-se do 'équivalent crédit impôt (ECI)', que se traduz em 84 euros mensais durante todo o período de compensação, isto é, até abril de 2023.

Não é preciso preencher formulários nem fazer pedidos. O apoio destina-se aos salários e pensões inferiores a 100.000 euros por ano e o montante varia entre 76 e 84 euros por mês, consoante os rendimentos.



Note-se que o crédito fiscal de energia foi criado para substituir a parcela da indexação salarial deste mês de julho, adiada para abril do próximo ano. Os cálculos do Instituto Nacional de Estatística (Statec) apontavam para que a próxima tranche fosse acionada este mês, face aos níveis de inflação, o que acabou por confirmar-se.

No entanto, o Executivo decidiu adiar o 'index', aliviando as empresas de mais um encargo, mas prejudicando o poder de compra dos contribuintes.

Para remediar a situação, o acordo que o Governo assinou com os parceiros sociais – à exceção da central sindical OGBL – estipula então a atribuição do CIE a reformados, trabalhadores residentes e transfronteiriços e beneficiários do REVIS e do RPGH. A ajuda cairá automaticamente na conta bancária destes a partir deste mês de julho e até abril de 2023.

Mas a medida não agradou a todos. A OGBL continua a lamentar a decisão do Governo, considerando que este tipo de mexida no 'index' põe em causa um sistema centenário no país e uns dos poucos instrumentos de proteção do poder de compra. Também o partido Déi Lénk está contra o Executivo nesta matéria.

