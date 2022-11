A decisão do tribunal Tribunal de Justiça da UE é semelhante a casos que a Comissão Europeia já tinha perdido para a Apple, Amazon e Starbucks.

Golpe para Bruxelas. Fiat ilibada de devolver benefícios fiscais do Luxemburgo

A fabricante de automóveis Fiat (grupo Stellantis) não vai ter de reembolsar os benefícios fiscais de 30 milhões de euros obtidos no Luxemburgo e exigidos pela Comissão Europeia.

A decisão foi comunicada esta quarta-feira pelo Tribunal de Justiça da União Europeia (com sede no Luxemburgo) que anulou assim a decisão de Bruxelas de 2015, que reclamava à fabricante o pagamento destes benefícios fiscais que considera "ilegais".

A decisão do tribunal é mais um golpe para a Comissão Europeia, semelhante a casos que já tinha perdido para a Apple, Amazon e Starbucks noutras disputas fiscais na Irlanda, Luxemburgo e Países Baixos.

"Vamos estudar cuidadosamente a decisão e as suas implicações", disse a Comissária europeia da Concorrência Margrethe Vestager. A comissária segurou que o executivo comunitário "continuaria a utilizar todos os instrumentos à sua disposição para assegurar que as regras que asseguram uma concorrência leal no mercado único não sejam distorcidas pela concessão de benefícios fiscais ilegais às multinacionais".

O caso remonta a outubro de 2015, quando Bruxelas ordenou ao Luxemburgo que recuperasse os cerca de 30 milhões de euros da Fiat Chrysler Finance Europe, uma empresa do grupo Fiat que prestava serviços de financiamento, e que a empresa tinha recebido reduções fiscais indevidas sobre os seus lucros no Grão-Ducado.

O Luxemburgo é regularmente denunciado por ONGs pelas suas práticas fiscais agressivas destinadas a atrair investimento das multinacionais.

Em setembro de 2019, o tribunal da UE tinha rejeitado os recursos da Fiat e do Luxemburgo para anular a decisão de Bruxelas. Mas agora o Tribunal de Justiça anulou a decisão do tribunal em segunda instância, concluindo que a Comissão tinha cometido um "erro de direito" ao não tomar em consideração as especificidades do direito fiscal luxemburguês na sua análise.

A fiscalidade é uma competência nacional dentro da União Europeia. "Para além dos domínios em que o direito fiscal da União está harmonizado, é o Estado-Membro em causa que determina, através do exercício das suas próprias competências no domínio da fiscalidade direta (...) as características constitutivas do imposto", sublinhou o Tribunal no acórdão.

Decisões semelhantes com Apple, Amazon e Starbucks

O caso faz parte de uma vasta campanha da Comissão Europeia contra a evasão fiscal por parte das multinacionais dentro da UE. Nos últimos anos foram lançadas investigações à luz das revelações de escândalos como o LuxLeaks (2014) e Panama Papers (2016).

O maior revés de Bruxelas aconteceu em julho de 2020, quando os juízes europeus anularam uma obrigação imposta à Apple de reembolsar à Irlanda 13 mil milhões de euros em benefícios fiscais que a Comissão considerou indevidos.

Em maio de 2021, a justiça europeia validou os 250 milhões de euros de benefícios fiscais obtidos pela Amazon no Luxemburgo.

Em 2019, a cadeia de café americana Starbucks já tinha ganho um processo contra a Comissão, que lhe exigiu o reembolso de 30 milhões de euros aos Países Baixos.

Apesar destes reveses, a Comissária europeia da Concorrência acredita que os esforços de Bruxelas estão a dar frutos. "O trabalho da Comissão (...) está a produzir resultados para além das decisões individuais sobre auxílios estatais", disse esta terça-feira, sublinhando que, sob pressão, muitos Estados tinham alterado as suas práticas para "assegurar uma maior justiça fiscal".

