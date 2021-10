Em 11 dos 27 Estados-membros, onde se inclui o Grão-Ducado, a percentagem de pessoas que reportaram riscos mentais relacionados com o trabalho que exercem foi mais de metade do total de pessoas empregadas.

Bem-estar mental no trabalho. Luxemburgo é o terceiro país da UE onde há mais queixas

Ana TOMÁS

Na União Europeia, quase metade das pessoas empregadas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos - 44,6%- , declara enfrentar fatores de risco para o seu bem-estar mental no trabalho.

Em 11 dos 27 Estados-Membros, refere o relatório do Eurostat, publicado esta terça-feira, referente a dados de 2020, a percentagem de pessoas que reportaram riscos mentais relacionados com o trabalho que exercem foi mais de metade do total de pessoas empregadas.

Neste grupo, o Luxemburgo aparece no terceiro lugar entre os países com os valores mais elevados. No Grão-Ducado, 67,4% dos trabalhadores afirmaram enfrentar fatores de risco para o seu bem-estar mental, no seu trabalho. À frente do Luxemburgo ficaram a Suécia (76,4%) e a Grécia (69,1%). Já a República Checa (33,8%), Lituânia (26,7%) e Alemanha (25,8%) apresentaram as percentagens mais baixas.

O relatório do Eurostat mostra que, no que diz respeito aos fatores de risco mais comuns no trabalho para a saúde física, as posições cansativas ou dolorosas foram as mais mencionadas pelos trabalhadores, afetando 13,2% da população empregada na UE. Seguiram-se as atividades envolvendo forte concentração visual (10,0%), manuseamento de cargas pesadas (9,1%) e movimentos repetitivos das mãos ou dos braços (8,7%).

As posições cansativas ou dolorosas foram vistas como um risco mais pelas mulheres do que pelos homens (14,5% face a 12,2%), assim como os movimentos repetitivos, que foi apontado como um fator de risco físico mais grave por 10,8% das mulheres contra 7,0% dos homens.

A maior diferença de género foi observada na utilização de máquinas ou ferramentas manuais e veículos, com 10,3% dos homens a consideraram-no o fator de risco mais grave no trabalho, em comparação com 2,4% das mulheres.

No que respeita aos acidentes de trabalho, de onde parte o relatório do gabinete de estatísticas europeu, o ano de 2020 ficou marcado por um recuo nos acidentes de trabalho na UE.

Segundo o Eurostat, 2,4% das pessoas empregadas ou não empregadas, mas que tinham trabalhado durante o ano anterior ao inquérito, relataram pelo menos um acidente de trabalho nos 12 meses anteriores. O que reflete uma percentagem inferior aos 2,8% registados em 2013 e que pode ser explicada, em parte, pelo impacto da pandemia na paragem de vários setores económicos.

A categoria profissional com a maior percentagem de pessoas que relataram um acidente de trabalho na UE, em 2020, foi a dos trabalhadores ligados a setores de manufatura (4,4%), seguida da dos operadores e montadores de máquinas e instalações e da dos trabalhadores qualificados da agricultura e pescas (ambos com 3,4%).

A Finlândia (9,6%), Suécia (5,0%) e França (4,6%) apresentaram, em 2020, as maiores taxas de acidentes de trabalho. O Luxemburgo aparece em quinto lugar (3,4%) e Portugal em sexto (3,2%).

A Lituânia (0,5%), Bulgária e Hungria (0,7% cada) foram os países que registaram as menores percentagens de acidentes de trabalho reportados.









