Bélgica vai reduzir salários dos ministros

Max HELLEFF Os membros do Executivo liderado por De Croo ganharão menos 8% em nome da "sobriedade política".

(Corrrespondente do Luxemburger Wort em Bruxelas.)

Os ministros do Governo belga vão ter um corte de 8% nos salários, um ato considerado de "sobriedade política" pelo próprio primeiro-ministro do país, Alexander De Croo.

Em plena crise do poder de compra, as palavras de um Secretário de Estado desencadearam recentemente uma verdadeira tempestade nos media e redes sociais belgas "Um ministro ganha entre 14.000 e 15.000 euros, algo do género", disse Mathieu Michel, um liberal francófono responsável pela pasta da Digitalização, na estação belga RTL-TVI.

Esta estimativa era, de facto, demasiado elevada em comparação com o seu salário real: de 11.000 euros. Mas o 'grito' deu ao primeiro-ministro belga Alexander De Crooa a oportunidade inesperada de avançar com a medida, em nome da "sobriedade política".

De Croo tinha proposto alguns dias antes estudar uma redução nos salários governamentais. E o assunto não deve ficar por aí. Os parlamentares e membros de governos locais do país estão agora a ser convidados a fazer o mesmo.

Os socialistas Elio Di Rupo e Rudi Vervoort, respetivamente ministro-Presidente da Valónia e Bruxelas, já concordaram. Um passo altamente simbólico mas sem grande impacto nos cofres públicos. Para o Governo federal como um todo, a medida vai permitir poupar cerca de 456.000 euros. Uma soma insignificante em comparação com o défice público da Bélgica, que este ano ultrapassa os 30 mil milhões de euros.

Vários jornais belgas escrevem que o salário de um ministro não é nada em comparação com o rendimento de um diretor de empresa ou de um atleta de topo.

Mas para o primeiro-ministro belga, Alexander De Croo e a sua equipa, é importante mostrar aos cidadãos que o governo também pode apertar o cinto numa altura em que o aumento do custo de vida afeta as famílias. Recentemente, Alexander De Croo admitiu disse que eram de esperar "cinco a dez invernos difíceis". Uma afirmação que não foi feliz, uma vez que não foram apresentadas, ao mesmo tempo, novas medidas concretas para fazer face a estas dificuldades.

Mecanismo da indexação dos salários continua intocável

Até agora, na vizinha Bélgica ninguém se atreveu a questionar o mecanismo de indexação que liga o nível dos salários e benefícios sociais ao custo de vida. Pelo contrário, personalidades liberais conhecidas pela sua proximidade com os empregadores manifestaram-se a favor de uma redução dos salários dos ministros, rejeitando, ao mesmo tempo, a ideia de tocar no índice.

Mas o governo de De Croo está a agir com precaução. Apesar do índice e das medidas de apoio anunciadas, todos os indicadores mostram que o poder de compra dos belgas foi afetado nos últimos meses e que o risco de atirar a classe média para a pobreza aumentou.

Uma vez terminada a questão dos salários ministeriais, o Governo está de volta à mesa das negociações para elaborar o orçamento do próximo ano, reformar o mercado de trabalho e propor mais medidas de competitividade. Mas as discussões sobre a tributação dos lucros excessivos no sector da energia estão a estagnar o avanço dos trabalhos.

A ministra responsável pelo dossier, a ecologista Tinne Vanderstraeten, gostaria de ir mais longe do que o quadro europeu e tributar mais os fornecedores de energia. Mas a sua proposta está longe de ser unânime, sobretudo na ala mais à direita da coligação governamental.

