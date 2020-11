Pagamento está pendente de acordo entre ministros dos dois países.

Economia 2 min.

Bélgica continua à espera que o Luxemburgo lhe pague 91 milhões de euros

Jean-Michel HENNEBERT Pagamento está pendente de acordo entre ministros dos dois países.

Embora no final de Outubro houvesse luzes de que estaria prestes a ser alcançado um acordo sobre o pagamento de 91,1 milhões de euros pelo Luxemburgo aos municípios fronteiriços belgas, a situação parece estar de novo bloqueada.

Isto deve-se aos intercâmbios ainda em curso sobre o acordo de 2019. Os municípios fronteiriços belgas terão ainda de esperar antes de receberem parte da compensação fiscal do Luxemburgo.

A culpa reside na falta de acordo sobre "a conta final para o ano 2019", segundo Pierre Gramegna (DP), numa declaração sumária numa resposta parlamentar publicada na terça-feira.

Retomando os argumentos utilizados no verão, o ministro das Finanças declarou que "logo que as contas finais tenham sido aprovadas pelos dois ministros, o pagamento pode ser feito". Sem, contudo, antecipar o mais pequeno calendário, enquanto que o pagamento de fundos para compensar a diferença de tributação de ambos os lados da fronteira é normalmente efetuado em março.

Covid-19. Amnistia acusa Bélgica de violação de direitos dos idosos em lares ONG acusa as autoridades belgas de "abandono" de milhares de idosos que morreram em lares e residências assistidas durante a pandemia de covid-19.

A resposta foi tanto mais surpreendente quanto Vincent Van Peteghem (CD&V), o novo ministro Federal das Finanças, garantiu no final de outubro que as discussões estavam "no bom caminho". E que tudo estava a ser feito "para assegurar que o acordo fosse assinado rapidamente" para que "os municípios fronteiriços pudessem receber a compensação financeira a que têm direito".

De acordo com estimativas belgas, as autarquias fronteiriças deveriam partilhar nada menos do que 91,1 milhões de euros, ao abrigo das regras da União Económica Belgo-Luxemburguesa que prevêem a cobrança conjunta de impostos especiais de consumo.

Isto é desvantajoso para os municípios fronteiriços belgas, uma vez que estes aplicam taxas e impostos especiais de consumo mais elevados do que os seus homólogos no Grão-Ducado. Uma bóia financeira considerada indispensável pelos presidentes de câmara belgas.

No final de outubro, o deputado e presidente da Câmara de Attert, Josy Arens (cdH), considerou que "sem esta concessão a nossa gestão comunitária será simplesmente impossível".

Contactado na terça-feira pelo Luxemburguês Wort, o deputado belga disse que "não tinha ouvido falar durante semanas sobre esta questão, apesar de ser crucial para as nossas comunas". Numa tentativa de obter uma resposta, pretende colocar uma vez mais uma pergunta parlamentar ao governo federal.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.