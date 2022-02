O Governo belga chegou a acordo sobre a reforma do mercado de trabalho e a opção ao descanso semanal de três dias é uma das novas medidas.

Bélgica aprova semana de trabalho de quatro dias

Na Bélgica, os trabalhadores que desejarem podem passar a trabalhar apenas quatro dias por semana, fazendo horas extra nos restantes dias. Há ainda outra modalidade: quem assim o desejar pode trabalhar mais horas numa semana, e compensar com menos horas na semana seguinte.

Na prática, significa que a semana passa a ter três dias de descanso para quem o desejar. Esta flexibilização é um dos direitos do trabalhador previsto na nova reforma acordada na noite de segunda-feira entre o conselho ministerial, o primeiro-ministro e os vice-primeiros-ministros federais.

Esta manhã, no Twitter os governantes congratulavam-se com o acordo conseguido. O ministro da Economia e do Trabalho, Pierre-Yves Dermagne, falava de "progressos concretos para os trabalhadores" que podem agora conciliar melhor a "vida profissional com a pessoal", e de "medidas de dinamização do emprego".

As mensagens dos Governantes bem como o acordo são divulgadas pela imprensa belga esta terça, que cita também o Twitter do ministro da Justiça, Vincent Van Quickenborne, onde sublinha que a nova reforma constitui "maior liberdade para os trabalhadores e mais flexibilidade para os empregadores".

Vincent Van Quickenborne considera ainda que, com a nova reforma, o despedimento torna-se um trampolim para um novo emprego".

Vida profissional e familiar

Em entrevista à RTL Bélgica, Paul Magnette, presidente do PS belga explica que estas modalidades permitem que os trabalhadores com filhos pequenos, por exemplo, possam conciliar melhor o trabalho e a vida familiar. "Fomos a favor da redução do tempo de trabalho, mas, entretanto, a vida está a mudar, o mundo está a mudar, e muitas pessoas querem organizar o seu trabalho de forma mais flexível".

O presidente socialista belga deu como exemplo, o caso de jovens pais divorciados, para os quais, a flexibilização da semana de trabalho vai ajudar muito: são pais que "desejam poder trabalhar um pouco mais durante a semana, em que não têm a guarda de seus filhos, para na semana em que estão a cuidar deles terem um pouco mais de tempo livre. Mas [estas opções] são voluntárias e apenas para melhorar o bem-estar dos trabalhadores".

Mais medidas

O direito a desconectar também está previsto na nova reforma do mercado de trabalho. O documento refere que o empregador "não poderá exigir que o trabalhador responda a emails das chefias das 23h às às 05h", referiu ainda Paul Magnette.

E há mais novidades. Para tornar o emprego mais dinâmico o acordo prevê que um empregador possa começar a trabalhar para outro empregador durante o pré-aviso de saída no seu 'antigo' trabalho. O texto prevê ainda uma maior proteção dos trabalhadores das plataformas online Uber e Deliveroo, como o direito de cada trabalhador a ter cinco dias de formação por ano.

