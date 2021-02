As vacinas contra a covid-19 parecem ter trazido mais otimismo aos consumidores, apontam os dados do Banco Central do Luxemburgo.

BCL. Confiança dos consumidores melhora em janeiro

Susy MARTINS As vacinas contra a covid-19 parecem ter trazido mais otimismo aos consumidores, apontam os dados do Banco Central do Luxemburgo.

O índice de confiança dos consumidores, elaborado pelo Banco Central do Luxemburgo (BCL), melhorou no espaço de um mês. De acordo com o boletim de janeiro, as famílias estão agora mais otimistas do que no mês anterior, sendo que o índice de confiança é agora de -7, uma melhoria de quatro pontos relativamente a de dezembro.

No que respeita à economia luxemburguesa no geral este foi o índice que mais progrediu, em 8 pontos, estabelecendo-se a -14. Na perceção da situação financeira nos agregados familiares, o índice mantém-se estável, nos zero pontos.

Retoma da economia. Cenário sombrio na Horeca e comércio Segundo as previsões do Instituto Nacional de Estatística (Statec), a aguardada retoma da economia nacional não deverá acontecer antes do verão.

Questionados sobre a economia familiar nos próximos doze meses, os consumidores parecem também mais otimistas com o índice a registar 3 pontos positivos, um aumento de 8 pontos relativamente a dezembro. Já a intenção nos gastos com grandes compras recuou 3 pontos, situando-se agora a -18.

