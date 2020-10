Yves Mersch defende que o combate à pandemia e aos seus efeitos constitui uma oportunidade para que a emissão destes títulos de dívida pública “passe a estar à disposição da UE em caso de futuros choques adversos”.

BCE. Yves Mersch reabre debate sobre emissão de dívida europeia conjunta

Henrique DE BURGO Yves Mersch defende que o combate à pandemia e aos seus efeitos constitui uma oportunidade para que a emissão destes títulos de dívida pública “passe a estar à disposição da UE em caso de futuros choques adversos”.

A três meses de deixar o conselho executivo do Banco Central Europeu (BCE), o luxemburguês Yves Mersch reabre o debate sobre a emissão de dívida europeia conjunta ("coronabonds"), propondo modificar o Tratado de Funcionamento da União Europeia (UE) para que este mecanismo passe de exceção a norma para outros casos “adversos”.

“A emissão conjunta de dívida, devido à pandemia, é o maior marco alcançado pelo processo de integração europeia”, afirmou esta quinta-feira o jurista e antigo governador do Banco do Luxemburgo, citado pela imprensa internacional durante um discurso num evento no Centro Luxemburguês de História Contemporânea e Digital.

Os chamados coronabonds são títulos de dívida emitidos pelo conjunto da zona euro, que poderão beneficiar de taxas de juro mais baixas, já que o BCE seria o principal comprador.

Yves Mersch defende que o combate à pandemia e aos seus efeitos constitui uma oportunidade para que a emissão destes títulos de dívida pública “passe a estar à disposição da UE em caso de futuros choques adversos”, bastando para isso mudar o Tratado Europeu.

Yves Mersch vai deixar, a 14 de dezembro, os cargos de membro do conselho executivo do Banco Central Europeu e vice-presidente do Conselho de Supervisão do BCE. Nessa altura vai para a reforma e será substituído pelo atual diretor executivo de supervisão do banco central holandês, Frank Elderson.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.