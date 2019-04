Yves Mersch foi governador do Banco Central do Luxemburgo entre 1998 e 2012. Atualmente é membro do comité executivo do BCE.

BCE propõe Yves Mersch para vice-presidente do Conselho de Supervisão

O conselho de governadores do Banco Central Europeu (BCE) propôs a nomeação do luxemburguês Yves Mersch para vice-presidente do Conselho de Supervisão.

O anúncio foi feito hoje, depois de o BCE ter enviado ao Parlamento Europeu a proposta do novo vice-presidente deste mecanismo de supervisão do Banco Central Europeu.

Este órgão reúne duas vezes por mês para debater, planear e executar as atribuições do BCE em matéria de supervisão.

Yves Mersch, que foi governador do Banco Central do Luxemburgo entre 1998 e 2012, é desde esse ano membro do comité executivo do BCE, com o mandato de oito anos a terminar em meados de dezembro de 2020.

Enquanto membro do comité executivo do BCE, o luxemburguês é responsável pelas notas, serviços legais, infraestruturas de mercado e pagamentos e gestão de risco.

A nomeação deve ser aprovada pelo Parlamento Europeu e posteriormente ter a aprovação final do Conselho da União Europeia (UE).

