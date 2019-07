A redução das taxas de juro pode ser anunciada em setembro.

BCE mantém taxas de juro, mas sinaliza descida

O Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas de juro, mas sinalizou uma redução. Além disso, o organismo liderado por Mario Draghi prepara mais medidas de estímulo à economia como a compra de ativos (conhecido também como quantitive easing). Os mercados acreditam que estas mudanças na política monetária podem ser anunciadas em setembro deste ano.



O BCE disse esperar que as taxas de juro se devem mantenham nos níveis atuais ou mais baixos, pelo menos, até ao final do primeiro semestre de 2020. Um sinal de que a instituição se prepara para baixar as taxas de juro, uma vez que até aqui, falava apenas em manter as taxas nos níveis atuais.