O Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas de juro inalteradas, com a principal taxa de refinanciamento em 0%. O organismo liderado por Mario Draghi confirmou ainda que o programa de compra de ativos se mantém até setembro ao ritmo atual, de 30 mil milhões de euros.

BCE mantém taxas de juro e sinaliza fim da política de estímulos

O BCE reafirmou também que as compras líquidas de ativos, podem prolongar-se até mais tarde, se necessário, e até que o BCE considere que se verifica um ajustamento sustentado da trajetória de inflação, compatível com o seu objetivo.

O Conselho de Governadores presidido por Mario Draghi suprimiu, no entanto, do comunicado a frase que tem sido repetida após cada reunião desde dezembro de 2016, indicando que o volume de aquisições do programa, lançado em março de 2015, pode aumentar se for necessário.

Uma mudança de comunicação que está a ser vista como um primeiro passo em direção a uma normalização progressiva da política monetária.