As medidas são um pouco menos arrojadas do que chegou a ser esperado pelos mercados e pode ficar a dever-se ao facto de a retoma da compra de ativos ter encontrado resistências importantes entre alguns membros do Conselho do BCE.

BCE baixa juros e relança compra de ativos

Paula CRAVINA DE SOUSA As medidas são um pouco menos arrojadas do que chegou a ser esperado pelos mercados e pode ficar a dever-se ao facto de a retoma da compra de ativos ter encontrado resistências importantes entre alguns membros do Conselho do BCE.

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou uma redução das taxas de juro e relançou o programa de compra de ativos.

Na sua penúltima decisão como presidente do BCE, Mario Draghi, lançou mais um pacote de estímulos à zona euro, numa altura em que a região da moeda única vê a economia abrandar e que algumas das maiores economias estão ameaçadas com a possibilidade de recessão como é o caso da Alemanha.

Assim, Draghi empurrou a taxa baixou a taxa diretora para terreno ainda mais negativo, para -0,5% (até agora estava nos -0,4%) e avançou mesmo com o ‘quantitive easing’, de 20 mil milhões de euros por mês.

As medidas são um pouco menos arrojadas do que chegou a ser esperado pelos mercados e pode ficar a dever-se ao facto de a retoma da compra de ativos ter encontrado resistências importantes entre alguns membros do Conselho do BCE.

(Notícia em atualização)