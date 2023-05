BCE anuncia nova subida das taxas de juro

"A inflação ainda está bastante elevada", justificou o BCE.

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu hoje subir as três taxas de juro diretoras em 25 pontos base, um abrandamento em relação aos aumentos anteriores.



No comunicado divulgado após a sua reunião de política monetária, o BCE refere que "a inflação ainda está bastante elevada", apesar de ter recuado nos últimos meses.

A taxa de juro das principais operações de refinanciamento subiu para 3,75%, a taxa de facilidade de depósito passou para 3,25% e a taxa de juro aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez subiu para 4%, o nível mais alto desde outubro de 2008.

O BCE começou a subir as suas taxas de juro em julho do ano passado, tendo aprovado anteriormente vários aumentos de 50 e de 75 pontos base.

No comunicado, a instituição não deu qualquer indicação clara sobre a continuação do ciclo de subida das taxas de juro.

As decisões futuras do BCE "garantirão que as taxas de juro ficam em níveis suficientemente restritivos para permitir um regresso rápido da inflação ao objetivo de 2% a médio prazo", indica o texto.

