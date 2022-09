Inflação da zona euro vai bater nos 8,1% este ano e 5,5% em 2023.

Banco Central Europeu

BCE anuncia maior subida de sempre das taxas de juro

O Banco Central Europeu (BCE) confirmou esta quinta-feira a maior subida de sempre nas taxas de juro de referência: três quartos de ponto percentual.

A taxa de juro das principais operações de refinanciamento passa de 0,50% para 1,25%, a taxa aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez de 0,75% para 1,50% e a taxa aplicada à facilidade permanente de depósito de 0% para 0,75%. Esta subida tem efeitos a partir de 14 de setembro.



“Este passo importante antecipa a transição do nível extremamente acomodatício prevalente das taxas de juro diretoras para níveis que assegurarão um regresso atempado da inflação ao objetivo de 2% a médio prazo estabelecido pelo BCE”, refere em comunicado o banco central, divulgado após a reunião do Conselho de Governadores.

Inflação "demasiado elevada"

Em comunicado, o BC acrescenta que as "taxas de juro vão continuar a subir", já que a inflação "continua demasiado elevada e é provável que continue acima do objetivo por um período prolongado".

O BCE reviu em forte alta as projeções de inflação da zona euro para 8,1% este ano e 5,5% em 2023 e cortou as do PIB para 3,1% este ano e 0,9% em 2023.

Num comunicado divulgado hoje após a reunião do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu (BCE), a instituição atualizou as projeções macroeconómicas face às divulgadas em junho, que apontavam para um crescimento económico da zona euro para 2,8% este ano e 2,1% em 2023 e uma subida da inflação para 6,8% este ano, antes de cair para 3,5% em 2023.

"Após uma retoma no primeiro semestre de 2022, dados recentes apontam para um abrandamento substancial do crescimento económico da área do euro, esperando-se uma estagnação da economia na parte final do ano e no primeiro trimestre de 2023", assinala o banco central.

