Luxemburgo. Sectores bancários privado e de retalho expandiram durante a pandemia

A pandemia não trouxe grandes preocupações aos bancos luxemburgueses durante o ano de 2020. Na verdade, aumentaram a dimensão dos respetivos sectores em quase 10 por cento, indicou um inquérito conduzido pela associação industrial ABBL enviado às redações esta terça-feira.

Os bancos retalhistas, que ajudam principalmente os clientes individuais e famílias, expandiram a dimensão total do seu balanço em 9,3% para 92,4 mil milhões de euros ao longo de 2020, com a maior parte do dinheiro depositado em contas correntes ou de poupança, informou a ABBL num comunicado de imprensa.

Segundo o estudo, os bancos tinham visto um aumento de 6% nas transacções digitais e uma queda de 25% nos levantamentos de numerário.

A banca privada, que está orientada para o investimento de dinheiro de clientes abastados, também não enfrentou uma situação crítica, uma vez que os ativos sob gestão aumentaram quase 10% de um ano para o outro, para atingir 508 mil milhões de euros no final de 2020.

O número de bancos privados permaneceu o mesmo em cerca de 55 a 60 bancos, acrescentou a ABBL. Os clientes também são, em média, mais ricos. A proporção de "clientes com um património líquido ultra elevado" - que têm mais de 20 milhões de euros disponíveis para investir - aumentou para 58% em comparação com 54% em 2015.

A percentagem de clientes com menos de um milhão de euros em ativos diminuiu para apenas 7% em 2020, contra 13% em 2015, disse a ABBL. Houve também uma mudança acentuada na origem do dinheiro.

Enquanto que a Bélgica, França e Alemanha representavam cerca de metade dos ativos dos clientes há 15 anos, dois destes três países não ocupavam os primeiros lugares em 2020, quando 21% dos ativos eram do Luxemburgo, com o Reino Unido, Bélgica, Itália e Suíça a completarem os cinco primeiros lugares. Cerca de 15% dos fundos eram provenientes de fora da Europa.

