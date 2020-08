Mais um plano social no setor da banca. Dezassete funcionários do ÖHMAN BANK vão perder o seu posto de trabalho até ao final deste ano. Em causa está o plano do banco sueco de cessar atividades no Luxemburgo.

Banco sueco ÖHMAN cessa atividades no Luxemburgo e arrasta 17 funcionários para o desemprego

Susy MARTINS Mais um plano social no setor da banca. Dezassete funcionários do ÖHMAN BANK vão perder o seu posto de trabalho até ao final deste ano. Em causa está o plano do banco sueco em cessar atividades no Luxemburgo.

Foi negociado um plano social entre os sindicatos ALEBA, OGBL e LCGB e a direção da instituição bancária. O plano social prevê um acompanhamento dos futuros desempregados, tal como previsto no contrato coletivo de trabalho do setor bancário, e compensações financeiras, classificadas como "aceitáveis" pelos três sindicatos signatários.

Em comunicado conjunto enviado esta segunda-feira às redações, as centrais sindicais consideram que as negociações com a direção do banco sueco foram "construtivas".

O fim das atividades do ÖHMAN Bank no Luxemburgo já estava nos planos da empresa, que já tinha vendido parte da sua carteira de clientes ao VP Bank. Onze dos 28 trabalhadores do ÖHMAN Bank foram transferidos para o VP Bank.



