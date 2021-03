Sindicatos denunciam despedimento de quase 250 pessoas.

Banco RBC Investor anuncia terceiro plano social

Susy MARTINS

Os sindicatos LCGB, OGBL e ALEBA tiveram conhecimento que o banco RBC Investor pretende despedir mais 243 pessoas. Uma decisão que os sindicatos não percebem e qualificam de precipitada, uma vez que os termos do último plano social assinado em 2019 ainda não chegaram ao fim.

Com o anúncio deste terceiro plano social, os sindicatos frisam que o RBC passa a ser líder em planos sociais sucessivos. O primeiro ocorreu em 2013 e afetou 210 pessoas, enquanto o segundo foi em 2019, sendo que mais 201 pessoas perderam o seu trabalho.As razões para este terceiro plano social não estão relacionadas com a crise pandémica da covid-19, segundo os sindicatos, mas sim com o objetivo de reduzir os custos para melhorar os resultados da empresa.

Uma razão que deixa os representantes dos trabalhadores “chocados”, uma vez que a empresa demonstra mais uma vez que “somente o benefício conta, em detrimento dos trabalhadores”.

Os sindicatos advertem que vão seguir o dossier de perto, e que pretendem que todas as disposições legais sejam respeitadas no âmbito do diálogo social, a fim de garantir os interesses dos funcionários, conforme o direito de trabalho luxemburguês.



