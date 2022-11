“Quality Time” é o nome da nova folga (mais uma por mês) a que terão direito os trabalhadores a partir de janeiro.

Banco Raiffeisen oferece mais um dia de descanso aos trabalhadores

Diana ALVES

É uma medida em prol do equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Uma empresa luxemburguesa vai dar um dia extraordinário de descanso, por mês, a todos os trabalhadores.

“Quality Time” é o nome da nova folga a que terão direito os trabalhadores do Banco Raiffeisen a partir de janeiro, segundo um comunicado divulgado pelo grupo. Citado na nota, o diretor de recursos humanos do banco, Laurent Derkum, frisa que a medida surge numa altura em que se debate a redução do tempo de trabalho, mas também num contexto de falta de trabalhadores.

Grupo planeia abrir “três ou quatro escritórios nas fronteiras”

De acordo com o site da revista Paperjam, o “Quality Time” do Raiffeisen difere de um dia de férias normal já que terá de ser gozado durante o mês em curso. Na prática, são oito horas que poderão ser tiradas em dois dias. Outra diferença é que não se trata de um direito, mas sim de uma espécie de bónus. Isto porque, consoante as necessidades da empresa, os trabalhadores poderão ver o seu pedido ser recusado.

Além desta folga, os empregados do banco têm entre 26 a 29,5 dias de férias por ano, dependendo da idade, e ainda 8,5 dias de descanso anuais previstos na convenção coletiva do setor.

Além da futura folga, os 650 empregados do Raiffeisen dispõem de cem dias de teletrabalho por ano e de horários flexíveis. Os cem dias de teletrabalho não abrangem os transfronteiriços, que têm de respeitar os limites estipulados nos acordos bilaterais. Mas, para estes, o grupo planeia abrir “três ou quatro escritórios nas fronteiras”, para encurtar as deslocações, de acordo com a publicação.



