Banco Mitsubishi vai cortar 20 postos de trabalho no Luxemburgo

Susy MARTINS Mais um rude golpe para a praça financeira luxemburguesa. Depois do Commerzbank, o Mitsubishi. O banco japonês vai recorrer a despedimentos coletivos. Vinte dos 160 funcionários do Mitsubishi vão ser afetados pelo corte de efetivos.

As negociações entre a direção da instituição financeira e o sindicato ALEBA para a elaboração de um plano social deverão começar em breve. Essa é pelo menos a pretensão do sindicato, que, em comunicado, promete "negociar as melhores condições de saída possíveis".

A ALEBA (Associação Luxemburguesa dos Empregados da Banca e das Seguradoras) diz que previa um 2021 difícil devido ao impacto da pandemia na economia e que, de facto, a previsão confirma-se. "Há já a lamentar várias centenas de cortes de postos de trabalho em apenas dois meses", sublinha o sindicato.

O Mitsubishi junta-se assim ao banco alemão Commerzbank que esta quarta-feira anunciou a intenção de fechar a sua filial no Luxemburgo até 2023, arrastando cerca de 200 funcionários para o desemprego.



