Banco HSBC vai despedir mais de 30 mil pessoas

A instituição registou uma quebra de 53% nos lucros em 2019 e anunciou o corte de 35 mil postos de trabalho em todo o mundo. No Luxemburgo, emprega centenas de pessoas.

O banco HSBC, o maior da Europa e com forte implementação no Luxemburgo, anunciou hoje esta terça-feira, 18 de fevereiro, uma quebra de 53% nos lucros em 2019 e a decisão de cortar 35 mil postos de trabalho, em todo o mundo.

Os lucros do grupo desceram de 12,6 mil milhões de dólares (cerca de 11,6 mil milhões de euros) para seis mil milhões de dólares (5,54 mil milhões de euros), de acordo com o relatório de contas, publicado no seu site. Por outro lado, as receitas do HSBC aumentaram 5,9% em 2019 para 55,4 mil milhões de dólares (cerca de 51 mil milhões de euros).



O número avançado equivale a 15% dos recursos humanos da instituição e insere-se num quadro de redução de custos, segundo avançou o diretor-geral interino do HSBC, Noel Quinn, em entrevista à Bloomberg.



"O nosso objetivo é passar dos 235.000 atuais para 200.00 ao longo dos três próximos anos".



Com sede em Londres, o banco é o maior da Europa e os seus lucros são originados, sobretudo a partir da Ásia. A instituição está presente desde 1977 no Luxemburgo, onde emprega centenas de pessoas, de países diferentes.

O plano de redução de custos visa reduzir capital e custos em negócios de baixo rendimento, mas também tentar diminuir algumas operações na Europa e mudá-las para a Ásia. Os cortes nos postos de trabalho terão também impacto na estrutura a nível organizacional, que o grupo pretende "simplificar".

Entretanto, a instituição bancária vai pagar dividendos de 0,51 dólares (0,47 euros) por ação ordinária, com um aumento de 0,81% dos dividendos totais para 10,3 mil milhões de dólares (cerca de 9,5 milhões de euros).

AT