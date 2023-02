Inicialmente, o banco tinha a intenção de despedir 26 pessoas, com o objetivo de reduzir os custos operacionais.

Crise

Banco Edmond de Rothschild atira 20 pessoas para o desemprego

Susy MARTINS

Vinte postos de trabalho vão ser suprimidos no banco Edmond de Rothschild. Um anúncio feito pelos sindicatos OGBL, LCGB e ALEBA, que salientam que as negociações do plano social para os 20 trabalhadores duraram duas semanas.

Inicialmente, o banco tinha a intenção de despedir 26 pessoas, com o objetivo de reduzir os custos operacionais, mas após negociação foi possível reduzir para 20 o número de despedimentos.

A delegação de trabalhadores da empresa e os sindicatos negociaram um plano social que inclui medidas de manutenção do emprego ou medidas de acompanhamento social e financeiro.

Para além disso, o plano social prevê ainda o pagamento de um subsídio e o pagamento de uma indemnização extralegal, para além da indemnização de família.



