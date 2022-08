Os endereços divulgados pela instituição esta terça-feira "não estão autorizados a conceder crédito em Portugal". Confira a lista.

Banco de Portugal denuncia sites ilegais de crédito a emigrantes. Saiba quais são

Maria MONTEIRO

São oito páginas diferentes, alojadas no Facebook ou em site próprio, mas todas replicam a oferta de "crédito pessoal rápido e urgente" à comunidade emigrante e residente em países como França, Luxemburgo, Suíça, Alemanha e Holanda.

Em alguns deles, há até vídeos com depoimentos de pessoas que, alegadamente, usufruíram do serviço prestado por um suposto credor chamado Tiago Pinto.

Contudo, os sites em questão são ilegais, de acordo com um comunicado emitido esta terça-feira pelo Banco de Portugal, que divulgou a lista e advertiu que os endereços em causa "não estão na presente data, nem nunca estiveram, habilitados a exercer, em Portugal, a atividade de concessão de crédito ou qualquer outra atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal".

As instituições que estão autorizadas a conceder créditos em Portugal constam de uma lista disponível no site do próprio banco.



Confira a lista de sites ilegais: https://novoservico.com/

https://emprestimo-urgente-portugal.jimdosite.com/

"Emprestimo Rapido Portugal" (https://www.facebook.com/Emprestimo-Rapido-Portugal-107775891757123)

"Tiago Emprestimo rápido Portugal" (https://www.facebook.com/Tiago-Emprestimo-r%C3%A1pido-Portugal-112241401239834/?ref=page_internal )

"Tiago Pinto Empréstimo de Dinheiro Portugal" (https://www.facebook.com/Emprestimoportugalsuicafranca)

"Emprestimo Credito Portugal Rapido" (https://www.facebook.com/profile.php?id=100076435200441)

"Tiago Pinto empréstimo do dinheiro em portugal" (https://www.facebook.com/Emprestimocreditoemprestimoportugal/)

"EmprestimoUrgente.pt" (https://www.facebook.com/Emprestimoportugalsuuca/)

