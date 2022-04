Banco BIL vai vender participação na Luxair

Tripartida OGBL aponta lucros de bancos em 2021 para reforçar contestação a indexação salarial única

A central sindical refere que os lucros de algumas empresas, como as do setor bancário, mostram que o apoio do acordo tripartido devia ser direcionado apenas às empresas em dificuldades, evitando a indexação salarial única e a redução do poder de compra das famílias.