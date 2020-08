Banco BIL multado em 4,6 ME por falhas na luta contra branqueamento de capitais

A Comissão de Supervisão do Setor Financeiro (CSSF) sancionou o banco BIL ao pagamento de 4,6 milhões de euros por falhas na luta contra o branqueamento de capitais e terrorismo.

Catarina OSÓRIO A Comissão de Supervisão do Setor Financeiro (CSSF) sancionou o banco BIL ao pagamento de 4,6 milhões de euros por falhas na luta contra o branqueamento de capitais e terrorismo.

Em comunicado enviado às redações na segunda-feira, 10 de agosto, a CSSF informa que a sanção foi aplicada ao Banque Internationale à Luxembourg S.A. (BIL, na sigla) em março de 2020. Após duas auditorias, entre outubro e novembro de 2017 e julho e setembro de 2018, o organismo identificou "diversas falhas nos procedimentos da insituição em funcionamento na altura na luta contra o branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo". As falhas foram identificadas "relativamente a um segmento limitado de clientes cujo risco inerente deve geralmente ser considerado elevado".

A CSSF indica ainda que após a notificação o banco prontificou-se imediatamente a corrigir as lacunas identificadas. O montante da multa aplicada é proporcional ao volume de negócios do BIL, acrescenta ainda. Segundo a publicação online luxemburguesa REPORTER, as investigações centraram-se sobretudo nos clientes de países da Ásia Oriental e Central, em particular do Azerbaijão e do Cazaquistão.

O REPORTER acrescenta ainda que o valor da sanção está longe de ser o mais pesado alguma vez imposto sobre a questão, mas ganha alguma relevância uma vez que o Estado luxemburguês detém uma participação de 9,993% na instituição bancária, juntamente com a Legend Holding da China.

Reagindo à notícia, o BIL emitiu um comunicado ainda na segunda-feira, onde afirma que "nenhuma atividade de branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo foi identificada". "As falhas foram corrigidas de forma apropriada", reiterou o CEO, Marcel Leyers.

No comunicado, o BIL acrescenta também que logo após a auditoria a instituição bancária definiu orientações mais rigorosas, com a ajuda de especialistas e formações do pessoal, no que respeita aos dois fenómenos. E que continua a colaborar ativamente com o regulador financeiro no trabalho de supervisão.





