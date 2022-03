Banca russa fora do SWIFT a partir de dia 12

A medida foi aprovada esta quarta-feira e tomada em coordenação com parceiros internacionais. Para já, exclui sete bancos russos do sistema internacional de troca de informação financeira SWIFT.

Foi um dos pedidos do presidente ucraniano Zelensky como forma de cortar o financiamento o mais depressa possível à máquina de guerra de Putin. A partir de uma proposta do Alto Representante para os Assuntos Externos, Josep Borrell, a medida – a qual, segundo informação de fonte da Comissão Europeia, foi tomada após uma análise de questões técnicas complexas – entra esta quarta-feira legalmente em vigor, com a publicação do decreto assinado pelo Conselho Europeu.

Mas só será praticada, de facto, dentro de dez dias para permitir à plataforma internacional SWIFT, e aos outros operadores, um breve período de transição para "mitigar assim quaisquer efeitos negativos para as empresas europeias e os mercados financeiros europeus".

Os bancos que fazem parte da lista da exclusão do SWIFT aprovada esta quarta-feira são os que já foram objeto de sanções pela EU e pelo conjunto dos países do G7. São eles: o Otkritie, o Novikombank, o Promsvyazbank, o Bank Rossiya, o Sovcombank, o Vnesheconombank (VEB) e o VTB Bank.

A medida impede que os bancos listados possam conduzir as transações financeiras para o mundo inteiro da maneira segura, rápida e eficiente que o sistema SWIFT permite. A plataforma tem sede na Bélgica e gere a troca de informações entre cerca de 14 mil instituições financeiras no mundo inteiro quando há transações bancárias entre países diferentes. A exclusão tornará as operações internacionais dos bancos visados muito complexas e pouco seguras. Uma fonte europeia explicou que as transações para se perceber quem está a enviar o quê a quem teriam que ser acompanhadas de um "email ou de um fax", gerando o caos no sistema.

A medida foi coordenada com os EUA e o Reino Unido. Há pouco mais de uma semana, na primeira vez que Joe Biden anunciou sanções económicas contra a Rússia escusou-se a admitir a hipótese de incluir o SWIFT nas medidas. Mas admite-se que as intervenções diretas de Zelensky do bunker onde está em Kiev, para o Conselho Europeu da semana passada tenham levado os líderes europeus a usar esta medida considerada bastante extrema e impensável até há pouco tempo por poder pôr em risco também a economia europeia. Entretanto, muitas empresas com trocas com a Rússia, incluindo a BMW alemã, já decidiram cancelar as suas exportações para o país, embora não sejam obrigadas a fazê-lo.

O governo francês, por exemplo, segundo um diplomata deste país, está em contacto permanente com as empresas exportadoras para a Rússia para acompanhar eventuais prejuízos e acompanhar o evoluir da situação.

Mais bancos podem ser acrescentados à lista

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, salientou esta quarta-feira que "à velocidade da luz, a União Europeia adotou três vagas de sanções pesadas contra o sistema financeiro russo, a sua indústria tecnológica e a sua elite corrupta". A presidente da Comissão salientou que a decisão concretizada e que entra em vigor "é o maior pacote de sanções económicas da nossa história. A decisão de hoje de desconectar bancos russos chave da rede SWIFT irá enviar mais um sinal muito claro a Putin".

Mas, avisa, "dependendo do comportamento da Rússia, a Comissão está preparada para acrescentar mais bancos russos muito rapidamente".

Numa medida adicional, está proibido o investimento em quaisquer projetos co-financiados pelo Fundo de Investimento Direto Russo. O envio de euros para a Rússia foi também proibido.

