Apesar da pandemia, empresa espera continuar a crescer nos próximos anos.

Aviação

Ryanair quer recrutar mais de 2.000 pilotos

Redação Apesar da pandemia, empresa espera continuar a crescer nos próximos anos.

A companhia aérea low-cost Ryanair anunciou esta segunda-feira a abertura de 2.000 novas vagas para pilotos. Os novos postos são sobretudo para os aviões encomendados pela empresa e que vão estar operacionais nos próximos três anos.

Entre eles está o Boeing 737-8200 Gamechanger que ajudará a empresa a atingir metas mais sustentáveis do ponto de vista ambiental, como a redução de CO2 e o uso de combustíveis fósseis, refere a empresa num comunicado divulgado esta segunda.

"Os cursos de treino de pilotos vão decorrer durante todo o ano de 2021 de forma a que os novos pilotos comecem a operar no verão do próximo ano em toda a Europa", escreve ainda.

Apesar do impacto da pandemia no setor da aviação, a que a companhia irlandesa não foi alheia, a Ryanair espera atingir os 200 milhões de passageiros até 2024.

Bielorrússia força aterragem de avião da Ryanair para deter jornalista A aterragem forçada de um avião da Ryanair a pedido das autoridades bielorrussas está a gerar novo clima de tensões entre o regime de Lukashenko, a Europa e os EUA.

A empresa esteve recentemente na mira da imprensa internacional depois de uma avião ter sido desviado pelas autoridades bielorrussas para deter um opositor ao regime de Lukashenko. O incidente gerou indignação da comunidade internacional e europeia, tendo levado mesmo a Comissão Europeia a adotar um conjuntos de sanções económicas à Bielorrússia.

Num outro episódio, desta vez com Portugal, em maio passado o CEO da Ryanair e o Governo luso trocaram acusações por causa da TAP, após a empresa irlandesa ter ganho um recurso na justiça europeia contra as ajudas estatais à TAP e Air France, de no valor de 1,2 mil milhões de euros e de 3,4 mil milhões, respetivamente.

Tribunal da UE dá razão à Ryanair e anula ajudas estatais à TAP e Air France Organismo anula aval dado por Bruxelas a apoios para salvar as companhias de bandeira por considerar que ajuda não está fundamentada, depois de recurso interposto pela Ryanair. Comissão Europeia vai analisar decisão do tribunal e estudar "próximos passos"

A companhia low-cost sempre se mostrou contra as ajudas públicas concedidas às companhias aéreas, considerando que estas violam as regras concorrenciais do mercado interno europeu.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.