Depois de no ano passado ter perdido mais de três quartos dos seus passageiros em rotas para Genebra, Milão, Londres, Munique e Paris, a atual época de verão começou mal com poucos passageiros entre março e junho, disse um porta-voz da Luxair.

Luxair sob pressão para voar ou perder direitos de voo este inverno

A companhia aérea luxemburguesa, que já se encontrava com dificuldades, enfrenta agora uma nova ameaça e poderá ser forçada a renunciar a direitos de aterragem lucrativos devido a uma regulamentação arcaica mas crucial à escala europeia. Artigo original publicado no Luxembourg Times.



A pressão vem da Comissão Europeia que restabelece regras que obrigam as companhias aéreas a utilizar as faixas horárias aeroportuárias que reservaram - muitas vezes mantendo-as durante anos consecutivos - ou perdendo-as permanentemente para os concorrentes. As regras afetam as companhias aéreas que podem voar dentro e fora dos aeroportos mais movimentados da Europa e em alguns horários.

O receio é que a Luxair possa perder faixas horárias favoráveis aos negócios em aeroportos como Genebra, Milão ou Paris, que desempenham um papel fundamental na sua estratégia empresarial. Estas faixas horárias concedem permissão para uma companhia aérea aterrar um avião num aeroporto congestionado a uma hora fixa do dia, utilizar todos os serviços aeroportuários necessários e depois descolar noutra altura.

"A situação é tensa"

A Luxair foi obrigada a abdicar temporariamente de algumas faixas horárias em aeroportos não especificados e também efetuou voos com perda de dinheiro para Paris e Genebra para proteger os seus direitos, disse o CEO, Gilles Feith, numa entrevista na terça-feira. "Temos algumas faixas horárias em que acreditamos poder voar e não voámos o suficiente por várias razões", disse Feith ao Luxembourg Times.

Gilles Feith afirmou ainda que se a Luxair acabará por perder os direitos de aterragem cronometrados ao abrigo dos requisitos de utilização da UE deste verão, uma decisão que poderá demorar alguns meses a ser tomada. As regras de utilização dos aeroportos no inverno representam uma nova ameaça para os negócios da companhia aérea, disse Feith. "Não é bom porque eu espero, como muitas pessoas, que o inverno seja pior do que o verão", disse.

"A questão é - e isto não posso mesmo dizer porque não tenho uma opinião sobre isso - será que vou perder slots (faixas horárias), o que é importante para a minha rede? Hoje em dia, não sei. Mas a situação é tensa".

A transportadora apoiada pelos contribuintes poderá sofrer mais golpes permanentes após outubro se não conseguir cumprir as projeções de recuperação estimadas para o setor para os níveis pré-pandemia. "O risco é que percam estas faixas horárias", disse Marc Reiter, que dirige a direção dos transportes aéreos no Ministério dos Transportes do Luxemburgo.

Quota negociada

O chefe de Reiter, o ministro dos Transportes François Bausch, perdeu uma discussão com a Comissão Europeia, procurando proteger a Luxair e outras companhias aéreas estabelecidas.

O ministro luxemburguês e os homólogos europeus queriam que as companhias aéreas em dificuldades apenas satisfizessem os requisitos mais baixos de utilização do aeroporto antes de correrem o risco de perderem as faixas horárias de tempo para arrancar com as suas rivais.

Bausch propôs que a Luxair e outras companhias aéreas legadas apenas fossem obrigadas a utilizar 30% das suas faixas horárias reservadas sem perderem as suas reivindicações a longo prazo. Tanto a Luxair como outras companhias aéreas completam de facto quatro das 10 rotas programadas, ficando seis por cumprir. A comissão deste verão determinou que a partir do final de outubro as companhias aéreas devem efetivamente utilizar 50% das faixas horárias aeroportuárias que reservaram.

A exigência antes da covid-19 fez com que as companhias aéreas dessem uma pirueta, passando a ter de utilizar 80% dos horários reservados de uma companhia, com risco de perdê-los para outras. Isto foi dispensado após a pandemia ter chegado à Europa em março de 2020, mas as exigências mais leves foram retomadas para a atual época de verão.

Entre as regras mais duras para a próxima estação de inverno, a Luxair ou outra companhia aérea, poderá perder permanentemente a sua reivindicação após anos de operação, se cancelar mais de 50% dos voos programados num aeroporto durante períodos especificados, geralmente devido à falta de procura por parte dos clientes.

Luxair perdeu 81% de passageiros em relação a 2019 Quanto aos destinos mais procurados pela Luxair até ao passado mês de junho, o Porto lidera, seguido de Lisboa e Nice.

As faixas horárias perdidas são então oferecidas a outras companhias aéreas, e frequentemente agarradas por transportadoras de baixo custo como a Ryanair. A perda de demasiadas dessas faixas horárias pode prejudicar muito do funcionamento da Luxair ou de outras companhias aéreas, disse Reiter. "Certas faixas horárias em aeroportos muito congestionados como Londres ou Munique ... são bastante cruciais para pessoas de negócios", disse Reiter.

Se uma companhia aérea perder a sua "faixa horária da manhã, ou se perder a sua faixa horária da noite e só puder voar de volta no dia seguinte, todo o interesse por viagens de negócios desaparece e então toda a rota está realmente em jogo".

E uma vez que os horários das companhias aéreas estão integrados numa rede mundial de aviação, as pessoas de negócios que voam do Luxemburgo para Tóquio ou outro lugar recorrerão a outra companhia aérea se a Luxair perder um tempo desejável para ligações em Paris ou outro aeroporto central, afirmou Reiter. "Os slots são organizados de forma a não ter de esperar sete ou oito horas em Paris para obter o seu voo de ligação", disse.



O mesmo se aplica às faixas horárias das companhias aéreas em destinos de férias como as ilhas Canárias no inverno, em que a maioria dos turistas que regressam ao Luxemburgo querem partir no domingo à tarde ou à noite, disse Reiter.



Faixas horárias valiosas

As companhias aéreas mais pequenas como a Luxair enfrentam um risco maior do que as grandes transportadoras sob o atual sistema de atribuição de faixas horárias aeroportuárias 'use-it-or-lose-it' (usa-a ou perde-a), disse Peter Cramton, professor de economia da Universidade de Colónia, na Alemanha, que favorece uma alternativa de mercado envolvendo faixas horárias que são leiloadas ou comercializadas pelas companhias aéreas.

A Luxair é a 166ª maior companhia aérea comercial do mundo, segundo a Associação Internacional de Transporte Aéreo. Mais de 100 operam na Europa, segundo a Comissão Europeia. "As grandes companhias aéreas facilmente jogam a abordagem com uma carteira de aviões mais extensa do que as transportadoras mais pequenas", escreveu por email.

"A transportadora pode passar de aviões maiores para aviões mais pequenos para satisfazer requisitos mínimos. Os transportadores mais pequenos têm menos flexibilidade para manipular horários com aviões pequenos em rotas curtas". A UE permite que as companhias aéreas troquem horários de faixas horárias, mas não as vendam.

O Reino Unido permite a venda de faixas horárias, e a Luxair é um exemplo de como estas podem ser valiosas. Em 2008 e 2009, a empresa transferiu 28 faixas horárias por semana, de manhã e à tarde, que realizou no Aeroporto Heathrow de Londres para a Etihad Airways, de acordo com a Airport Coordination Limited, companhia britânica que ajuda a integrar voos em todo o mundo.

Não foram revelados pormenores sobre se o dinheiro mudou de mãos no negócio no aeroporto, onde a procura de faixas horárias de aterragem excede largamente a oferta. Mas em 2011 a Luxair recolheu 50,6 milhões de euros de uma companhia aérea cujo nome não é divulgado para as suas faixas horárias de aterragem e descolagem em Heathrow. O dado foi declarado pela Luxair nas contas consolidadas de 2020. Esse dinheiro tem sido desde então gasto pela companhia aérea, disse Feith.

Encorajar a concorrência

Exigir que as companhias aéreas utilizem uma determinada faixa horária metade do tempo em vez de 80% equilibra os interesses das companhias aéreas que ainda lutam para atrair clientes, ao mesmo tempo que permite às transportadoras de baixo custo reclamar portas de embarque dos aeroportos não utilizados uma vez que têm clientes para voar, disse a Comissão Europeia. Segundo as projeções da CE, o tráfego aéreo será 70% dos níveis pré-pandémicos este inverno, informou a Comissão.

"A Comissão deve também assegurar a utilização eficiente da capacidade aeroportuária e ter em conta os interesses dos aeroportos e, em última análise, dos consumidores que beneficiam de operações mais estáveis e de uma maior escolha", afirmou a Comissão em julho.

As companhias aéreas de baixo custo, como a Ryanair e a Wizz Air, queixaram-se de que a continuação da flexibilização das regras de faixas horárias pré-pandémicas favorece injustamente as transportadoras apoiadas pelo Estado. A organização de lobbying dos aeroportos europeus afirmou que o Executivo europeu alcançou um equilíbrio pragmático.

Mas a associação mundial do comércio aéreo, IATA, argumenta que as projeções da CE são demasiado optimistas e podem prejudicar as redes internacionais. O grupo também especula a possibilidade de algumas companhias aéreas começarem a operar os chamados "voos fantasma" - excursões com perda de dinheiro em grande parte ou completamente vazias de passageiros que são voados apenas para cumprir as quotas de faixas horárias.

O regulamento de faixas horárias de inverno "pode forçar as companhias aéreas a voar independentemente de existir ou não procura suficiente para essa rota", disse a IATA.

(Artigo original publicado no Luxembourg Times.)



